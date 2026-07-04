Минцифры ограничило суточную норму потребления интернета 200 мегабайтами на человека

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило о введении строгого нормирования интернет-трафика. Начиная с 1 августа, каждому гражданину будут выделять выделять до 200 мегабайт интернета в сутки.

Как пояснили в ведомстве, мера направлена на предотвращение цифрового дефицита и защиту устаревшего магистрального оборудования, которое «испытывает колоссальные нагрузки».

«Мы столкнулись с тем, что граждане стали бесконтрольно потреблять байты, из-за чего на базовых станциях и в местах раздачи Wi-Fi начали образовываться физические очереди. Люди стоят с протянутыми смартфонами. Выделение 200 мегабайт в одни руки – это справедливая инициатива, которая гарантирует, что трафика хватит всем: и пенсионеру, и школьнику, и депутату», – заявил заместитель министра цифрового развития по распределению пакетов данных.

Для контроля за расходом трафика к каждому смартфону и домашнему роутеру подключат «Умный байт-счётчик», интегрированный с ЕГИС (Единой государственной информационной системой). Как только пользователь исчерпает лимит, экран устройства заблокируется, а динамик начнет транслировать гимн Российской Федерации до полуночи.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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