В реестр «иноагентов» внесена литературный критик Галина Юзефович

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».

В перечень попали: литературный критик Галина Юзефович, сотрудница «Школы гражданского просвещения» Инна Березкина, журналистка Екатерина Алалыкина (Аренина), видеопроект «Ромб».

Министерство утверждает, что новые участники списка распространяли материалы «иноагентов» и «недостоверную» информацию о политике российских властей, а также выступали против российско-украинской войны.

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