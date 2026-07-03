 

Завершается «длинноволновая» эпоха радио BBC

03.07.2026, 14:15, Разное
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В истории британских медиа произошло знаковое событие: 27 июня корпорация BBC отключила трансляцию передач на длинных волнах входящей в ее состав британской национальной радиостанции Radio 4. Что же стало причиной отправки на «пенсию» одного из главных рупоров времен холодной войны?

В корпорации объяснили, что среди причин фигурируют устаревшие технологии, прекращение выпуска запасных частей для оборудования радиостанции и сокращение аудитории: ДВ-вещанием пользуется лишь небольшая доля слушателей.

Также все больше пользователей уходят в «цифру», предпочитая получать контент через FM, DAB, интернет (BBC Sounds), смарт-колонки и ТВ-платформы. Нынешнее руководство BBC делает ставку на инвестиции в каналы с растущей аудиторией.

При этом оно сохраняет наиболее популярные программы Radio 4 — к примеру, «The Archers» и «Desert Island Discs», оставляя их доступными на других платформах, и продолжает работу со слушателями из ряда групп, для которых ДВ-вещание было особенно важно: пенсионерами, жителями удаленных районов, рыбаками и моряками. Что касается телеаудитории BBC, то здесь происходит смещение в сторону стримингового вещания.

В настоящее время британское правительство и отраслевые медиаигроки обсуждают переход к интернет-телевидению (IPTV). Ключевой вопрос — обеспечение «цифрового охвата», при котором те, кто не может или не хочет переходить в онлайн, сохранили бы доступ к привычному контенту.Источник &#8212 BBC Media Centre


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