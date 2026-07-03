 

В НГТУ создали катализатор из косточек абрикоса и скорлупы орехов для получения водорода

03.07.2026, 11:45, Разное
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Изображение сгенерировано нейросетью

Специалистами Новосибирского государственного техуниверситета совместно с китайскими коллегами создан биоуглерод, получаемый из абрикосовых косточек и скорлупы орехов, который можно использовать при каталитическом разложении метана. Этот катализатор обеспечит получение водорода с нулевым уровнем прямых выбросов углекислого газа.

В традиционных катализаторах используются металлы, но их применение имеет несколько ограничений, включая высокую стоимость, а также склонность к закоксовыванию и спеканию. При этом выбор растительного сырья в качестве основы для катализатора может снизить расходы на его производство в несколько раз.

В предложенной учеными НГТУ методике абрикосовые косточки и ореховая скорлупа используются для получения порошка, который пиролизуется путем нагрева до 600 °C в течение нескольких часов. На выходе получают биоуглерод, подходящий для каталитического разложения метана.

В данном процессе происходит расщепление молекул метана на водород и твердый углерод, осаждающийся на пористой матрице биоуглерода. В итоге получают сам водород, а также углеродные материалы, применяемые в качестве добавок при производстве полимеров, технической резины и в асфальтобетонных смесях. Водород же используется в «зеленой» энергетике, а также в качестве сырья для металлургических и химических предприятий.


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