«Росэл» разработал помехозащищенную систему радиосвязи для БПЛА

Изображение: Ростех

Инженеры холдинга «Росэл», входящего в госкорпорацию «Ростех», создали систему радиосвязи на базе помехозащищенных радиомодемов для беспилотных летательных аппаратов.

Перспективная разработка призвана обеспечить устойчивость каналов телеметрии и управления, а также стабильную передачу видео в условиях радиоэлектронной борьбы.

Ключевой особенностью системы стала автоматическая подстройка радиолиний по скорости и частоте передачи данных, которую дополняет псевдослучайное переключение несущей частоты. Все это повышает помехозащищенность радиоканалов, необходимых для связи с беспилотниками.

Как уточнили в пресс-службе «Росэла», эта разработка способна оперативно подстраиваться под условия помех и, определив более стабильные частоты, продолжать поддерживать управление дроном и обеспечивать передачу данных.Источник — Ростех

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