 

Германия разместит батарею «Хец-3» на бывшей нацистской базе в 70 км от Дахау

03.07.2026, 10:00, Разное
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Министерство обороны Германии объявило о развертывании второй батареи ПРО «Хец-3» производства «Израильской авиационной промышленности».

Первая батарея была размещена в Шёневальде/Хольцдорфе неподалеку от Берлина.

Новую батарею развернут на базе Кауфбойрен в Баварии, к юго-западу от Мюнхена, в 70 километрах от Дахау.

Развертывание второй батареи «Хец-3» повысит способность Германии защитить себя от баллистических ракет, которые может запустить Россия, и перехватывать их в космосе.

База Кауфюбойрен была построена нацистским режимом в 1935 году. Официально речь шла об учебной базе люфтваффе, но фактически она служила прикрытием для деятельности нацистской разведки.


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