В Псковской области участковый и «юнармейцы» обезвредили банду латышей, которая похищала в лесах бересту

В ночь на 1 июля 2026 года в лесном хозяйстве «Боровик» под городом Дно Псковской области участковый уполномоченный полиции при поддержке бойцов «Юнармии» задержал 5 граждан Латвии, которые занимались незаконным изготовлением бересты.

«О группе подозрительных иностранцев в полицию сообщил юнармеец Петров. Вместе с ребятами участковый проследил за членами шайки и задержал их прямо во время совершения вандализма в отношении наших деревьев», – сказал пресс-секретарь дновской полиции Иван Александров.

Задержанные утверждают, что бересту собирали для личных нужд, так как в Латвии «кора берёз отравлена химией и непригодна для растопки». Однако Дновский районный суд принял решение арестовать их на два месяца.

По данным «Псковской правды», вредители за последний месяц повредили не менее 100 деревьев. Если вина преступников будет доказана, им грозит до 10 лет заключения каждому.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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