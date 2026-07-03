 

В Псковской области участковый и «юнармейцы» обезвредили банду латышей, которая похищала в лесах бересту

03.07.2026, 9:18, Разное
  Поддержать в Patreon

В ночь на 1 июля 2026 года в лесном хозяйстве «Боровик» под городом Дно Псковской области участковый уполномоченный полиции при поддержке бойцов «Юнармии» задержал 5 граждан Латвии, которые занимались незаконным изготовлением бересты.

«О группе подозрительных иностранцев в полицию сообщил юнармеец Петров. Вместе с ребятами участковый проследил за членами шайки и задержал их прямо во время совершения вандализма в отношении наших деревьев», – сказал пресс-секретарь дновской полиции Иван Александров. 

Задержанные утверждают, что бересту собирали для личных нужд, так как в Латвии «кора берёз отравлена химией и непригодна для растопки». Однако Дновский районный суд принял решение арестовать их на два месяца. 

По данным «Псковской правды», вредители за последний месяц повредили не менее 100 деревьев. Если вина преступников будет доказана, им грозит до 10 лет заключения каждому.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.07 / Германия разместит батарею «Хец-3» на бывшей нацистской базе в 70 км от Дахау

03.07 / Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил об отставке

03.07 / Самки гаичек изменили партнерам с более умными самцами

03.07 / Число жертв российского удара по Киеву возросло до 30

03.07 / Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

03.07 / ВСУ — ночью перехвачены 1 из 2 ракет, 82 из 105 БПЛА. МО РФ — сбиты 155 беспилотников

03.07 / Власти РФ — в Белгороде в результате ракетного обстрела погибла женщина

03.07 / Выявлены недостатки в работе Секретной службы во время покушения на Трампа в 2024 году

03.07 / В Нью-Йорке тибетский активист совершил самосожжение у штаб-квартиры ООН

03.07 / Власти Венесуэлы подтвердили гибель около 2600 человек в результате землетрясений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике