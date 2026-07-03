В Нью-Йорке тибетский активист совершил самосожжение у штаб-квартиры ООН

Полиция Нью-Йорка сообщила о смерти мужчины, который поджег себя у штаб-квартиры ООН в Манхэттене. По данным AP, вызов в службу 911 поступил вечером 2 июля. Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

New York Post со ссылкой на знакомого погибшего пишет, что речь идет о тибетском активисте Лобге Рангзене. По сведениям издания, он был одет в монашескую одежду, положил на тротуар тибетский флаг и совершил самосожжение на оживленной улице у здания ООН. После случившегося полиция обнаружила плакат с надписью «China out of Tibet».

По данным New York Post, Рангзену было 42 года, он около 20 лет жил в США и работал водителем Uber. Его знакомый рассказал изданию, что погибший поддерживал движение за освобождение Тибета и выступал против китайского контроля над регионом.

Самосожжения тибетцев как форма протеста против власти Китая в Тибете происходят с конца 2000-х годов. По данным правозащитных организаций, с 2009 года были зафиксированы более 150 таких случаев в разных странах.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro