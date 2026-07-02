Любой желающий может пообщаться с роботом ADAM, который стримит в режиме 24/7

Компания из Невады Richtech Robotics запустила круглосуточный интерактивный стрим с участием своего человекоподобного робота ADAM на базе ИИ. Теперь пользователи со всего мира могут общаться с ним в реальном времени, задавать вопросы и наблюдать за его реакциями на живые разговоры. Проект призван продемонстрировать воплощенный ИИ и предоставить публике прямой доступ к одной из коммерческих роботизированных платформ компании.

Анонс сделан спустя всего несколько недель после того, как компания приобрела новый объект в Лас-Вегасе площадью 7 370 кв. м. за 21,2 миллиона долларов. Этот центр будет поддерживать обучение ИИ-моделей, вычисления на GPU и разработку новой робототехники. В отличие от обычных стримов, транслирующих только видео, платформа Richtech обеспечивает двустороннее взаимодействие между онлайн-пользователями и ADAM.

ADAM разработан с использованием робототехнической платформы NVIDIA Isaac и работает на бортовом вычислительном модуле NVIDIA Jetson Thor. Он предназначен для восприятия, рассуждения, планирования и манипуляций непосредственно на роботе, снижая зависимость от внешних вычислительных ресурсов. Начало работы дата-центра ожидается осенью 2026 года с возможностью наращивания инфраструктуры по мере роста ИИ-задач.

ADAM уже появлялся в гостиничной среде, сейчас Richtech активно выходит на рынки ритейла, производства, логистики и здравоохранения. В последний год компания все чаще позиционирует себя как компанию воплощенного ИИ: вместе с ADAM разработчики уже представили Dex — мобильного промышленного андроида на экосистеме NVIDIA.

Источник — Richtech

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