 

СМИ — в Брянской области РФ в автобус попал беспилотник

02.07.2026, 15:01, Разное
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Белорусские и российские СМИ сообщают, что 2 июля на автостоянке в районе населенного пункта Красная Гора в Брянской области РФ в автобус, следовавший по маршруту Минск – Гомель – Анапа, попал беспилотник.

Два водителя из Гомельской области Белоруссии получили легкие ранения. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля выехала спецгруппа, передает ТАСС.

Красная Гора находится недалеко от границы с Беларусью, примерно в 90 км от границы с Украиной.

Командование ВСУ сведения о попадании БПЛА в автобус пока не комментирует.


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