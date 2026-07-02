 

Литва отменяет запрет на размещение ядерного оружия

02.07.2026, 12:01, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что политические партии страны достигли соглашения об изъятии из конституции запрета на размещение ядерного оружия на литовской территории.

«Геополитическая ситуация ухудшается. Конституция писалась совершенно в других геополитических обстоятельствах», – цитирует его агентство Reuters

.

Глава государства заявил, что на денный момент нет конкретных планов разметить в Литве ядерные вооружения, но поправки позволять сделать это, если ситуация изменится в будущем.

Литва расположена на восточном фланге блока NATO и граничит с Калининградской областью России. Ядерное оружие развернуто и в Беларуси. В последние недели представители российского руководства выступали с заявлениями о возможности его применения.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

02.07 / В Таиланде 11-летний мальчик наехал на автомобиле на монахов, множество погибших

02.07 / Россиянам позволят посещать ЕС только с электронными браслетами

02.07 / Предложение руки и сердца на шпиле Empire State Building закончилось арестом российских руферов

02.07 / Большой адронный коллайдер закрывают до 2030 года, но вернется он в 10 раз мощнее

02.07 / Российское посольство в Швеции сообщило, что было атаковано БПЛА

02.07 / Российские ученые создали микролазер размером с бактерию

02.07 / Удобрение для сельского хозяйства научились получать из дымового газа

02.07 / Массовые протесты против нелегалов в ЮАР, более 900 задержанных

02.07 / Леонид Слуцкий призвал прекратить продавать бензин женщинам

02.07 / ВСУ — ночью перехвачены 48 из 74 ракет, 476 из 496 БПЛА. МО РФ — сбиты 327 беспилотников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике