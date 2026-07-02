 

Российское посольство в Швеции сообщило, что было атаковано БПЛА

02.07.2026, 10:30, Разное
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Российское посольство в Швеции сообщило, что в ночь на 2 июня здание дипломатической миссии в Стокгольме подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. Один сбросил контейнер с красной краской, второй, с муляжом взрывного устройства, приземлился на территории посольства.

«Последнее обстоятельство говорит о том, что мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо – не получится», – говорится в Reutersзаявлении российских дипломатов, которые утверждают, что действия носят систематический характер.

«Правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское Посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки, более, чем за два года так и не привело. В этих условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию РФ и их возможные последствия ложится на шведскую сторону», – заявляет посольство.


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