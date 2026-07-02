Удобрение для сельского хозяйства научились получать из дымового газа

Для повышения урожайности и улучшения роста растений в сельском хозяйстве массово используются минеральные удобрения: азотные, фосфорные и калийные, а также их комплексные смеси. Они позволяют точно дозировать питательные элементы, быстро действуют и обеспечивают стабильно высокие урожаи. Однако их постоянное применение закисляет почву, из-за чего растения хуже усваивают нужные вещества (фосфор, калий, кальций, магний). В долгосрочной перспективе это может привести к снижению урожайности.

Кроме минеральных удобрений также используются органические — навоз, помет, компост, торф. Они улучшают структуру почвы, не вызывают ее закисления и способствуют развитию полезной микрофлоры. Но и у них есть свои недостатки: риск заноса на поля семян сорняков и патогенных (болезнетворных) бактерий, попадание в почву антибиотиков и гормонов из-за возможного их содержания в кормах животных.

В качестве альтернативы ученые стали рассматривать применение микроводорослей. Это одноклеточные фотосинтезирующие организмы, обитающие в пресных и морских водах. Биомасса микроводорослей содержит все основные макроэлементы — азот, фосфор, калий — а также микроэлементы, аминокислоты, витамины и фитогормоны, которые стимулируют рост растений.

Однако широкому и массовому применению микроводорослей в сельском хозяйстве до сих пор мешает высокая себестоимость производства. Чтобы получить биомассу в нужных объемах, эти организмы нужно где-то выращивать. Для этого можно использовать открытые пруды — это самый дешевый вариант, но в них рост происходит медленно.

Другой способ — специальные биореакторы, которые исключают попадание посторонних организмов и позволяют управлять условиями синтеза. Проблема в том, что их строительство и эксплуатация требуют значительных затрат. В итоге удобрение из микроводорослей получается дороже и минеральных, и традиционных органических аналогов.

Ученые Пермского Политеха впервые нашли способ сделать удобрение из микроводорослей более доступным для применения в сельском хозяйстве. Проведенные испытания показали, что длина и масса проростков увеличились на 13 процентов, всхожесть выросла до 97 процентов, а скорость прорастания — на шесть процентов . Внедрение разработки позволит снизить затраты на производство и получить экологически чистое удобрение, которое по своему действию сопоставимо с лучшими коммерческими аналогами. Статья опубликована в журнале «Вестник Российского университета дружбы народов: экология и безопасность жизнедеятельности». Исследование проведено в рамках программы «Приоритет 2030».

В качестве сырья ученые исследовали чистый штамм микроводорослей, полученный из коммерческой биодобавки: он заведомо здоров и хорошо изучен. Также изучили сообщество микроводорослей, выделенное из обычного пресного водоема, чтобы оценить, сможет ли природная культура обеспечить рост биомассы на уровне покупного аналога.

Обе культуры ученые поместили в питательную среду для выращивания и пропускали через них газ. Обычно в экспериментах используют либо обычный атмосферный воздух, либо покупной углекислый газ из баллонов. Это нужно, чтобы насытить среду углекислотой, которая необходима водорослям для фотосинтеза и быстрого роста. Однако в атмосферном воздухе такого газа очень мало, поэтому сообщества растут медленно, а коммерческий стоит чрезмерно дорого.

Поэтому вместо искусственного углекислого газа исследователи впервые применили для выращивания микроводорослей дымовой газ, имитирующий выбросы промышленного предприятия. Дело в том, что дымовые выбросы содержат в десятки раз больше углекислого газа, чем атмосферный воздух, поэтому могут стать отличным и бесплатным источником питания для выращивания биомассы. Обычно такой газ просто выбрасывают в атмосферу, загрязняя воздух и усиливая парниковый эффект, хотя его можно утилизировать.

Чтобы проверить, выживут ли водоросли в такой агрессивной среде и можно ли будет использовать полученную биомассу как удобрение, ученые провели эксперимент. В качестве тест-объекта они взяли семена рапса — это агрономически важная культура, которая очень чувствительна к условиям прорастания, а значит, на ней хорошо видно, работает удобрение или нет.

— Семена разделили на несколько групп. В одну вносили водоросли из коммерческого штамма, в другую — из природного сообщества, выделенного из местного водоема. Для третьей группы не использовали никаких добавок. Причем каждый тип водорослей испытывали в трех концентрациях — слабой, средней и насыщенной. Это поможет понять, какая дозировка дает максимальный эффект, а какая, наоборот, может угнетать растения, — отметила Алена Соловьева, аспирантка кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

Рапс, пророщенный на воде / © Пресс-служба ПНИПУ

Ученые оценивали несколько показателей: скорость прорастания, долю проросших семян (всхожесть), длину и массу проростков, а также массу корней. В результате эксперимента ученые выяснили, что наибольший эффект показала чистая культура (коммерческий штамм из биопрепарата). В итоге длина проростков рапса и их масса увеличилась на 13%, всхожесть семян выросла до 97 процентов, а скорость прорастания — на шесть процентов.

Более того, после выращивания на дымовом газе в биомассе водорослей концентрация магния и фосфора возрастает в два-три раза. Благодаря таким изменениям новое удобрение из микроводорослей положительно влияет на всхожесть и рост растений. По оценкам ученых, по своему действию оно сопоставимо с лучшими органическими аналогами, но при этом лишено их недостатков.

Рапс, пророщенный на удобрении из микроводорослей / © Пресс-служба ПНИПУ

— Главное преимущество применения микроводорослей в том, что в отличие от минеральных удобрений, которые закисляют почву, новое удобрение полностью безопасно. Оно не содержит токсичных примесей и не загрязняет грунт. А по сравнению с органикой (навозом, компостом) у него есть еще два важных плюса: в нем нет патогенных бактерий, антибиотиков и гормонов, а разлагается оно быстрее, — дополнила Лариса Рудакова, доктор технических наук, заведующая кафедрой «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

Эта технология имеет большой потенциал, особенно при ужесточении экологического законодательства, когда предприятиям придется платить за выбросы парниковых газов. Внедрение этой разработки позволит заводам превращать свои отходы в полезный продукт.

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