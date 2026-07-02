 

Россиянам позволят посещать ЕС только с электронными браслетами

02.07.2026, 11:18, Разное
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На последнем заседании Еврокомиссия приняла новый порядок посещения государств ЕС гражданами РФ и лицами, «идеологически считающихся россиянами». Для борьбы с провокациями, материальными и идеологическими диверсиями гости Евросоюза после пересечения границы со странами объединения в принудительном порядке наденут электронные браслеты с геолокацией. 

«Напомню, что посещать Евросоюз – это привилегия, – пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – В идеале хотелось бы ввести полный запрет, но россияне, которые в целом положительно относятся к европейским ценностям, имеют право убедиться в том насколько последовательно в ЕС соблюдаются демократические процедуры и вдохнуть европейский воздух свободы».

Использование электронного браслета будет платным – десятидневная аренда устройства обойдётся гостю ЕС в 250 евро. Из-за санкций оплата производится исключительно наличными. В случае превышения срока пребывания гражданину РФ надлежит вновь пополнить счёт для дальнейшей работы электронного браслета. За просроченные дни назначается пеня. При выезде с территории ЕС гаджет необходимо сдать. Запрещено передавать устройство другим лицам. В этом случае правонарушитель будет депортирован на 20 лет. 

Среди других предложений по защите безопасности в ЕС на голосование в Европарламенте выносился законопроект депутата из Латвии Андриса Жвиклиекса об измерении черепной коробки россиян, но ему не хватило трёх голосов из-за того что несколько парламентариев не успели вовремя вернуться в зал заседаний из буфета.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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