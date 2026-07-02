 

В Таиланде 11-летний мальчик наехал на автомобиле на монахов, множество погибших

02.07.2026, 11:30, Разное
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На северо-востоке Таиланда 11-летний мальчик, управлявший родительским пикапом, протаранил группу буддистских монахов, восемь из них погибли. 14 монахов госпитализированы, четверо – в критическом состоянии.

За полчаса до столкновения монахи выступили в 260-километровое паломничество в Убонратчатхани. Они двигались цепочкой по обочине дороги. Виновник ДТП задержан. Начато расследование.


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