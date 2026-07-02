Леонид Слуцкий призвал прекратить продавать бензин женщинам

В Государственной думе состоялся круглый стол «Российский топливный рынок летом 2026 года: текущее состояние и перспективы развития», в котором приняли участие представители всех парламентских партий, руководители Минэнерго и журналисты федеральных изданий.

Участники мероприятия предложили несколько вариантов выхода из «сложной, но поправимой ситуации на отечественных АЗС», наиболее конструктивной была признана идея лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

«Надо запретить продавать бензин бабам, ибо из-за природного отсутствия навыков управления автомобилями они расходуют в два раза больше топлива, чем мужики», – призвал политик.

В ближайшее время ЛДПР вынесет на рассмотрение Государственной думы законопроект о введении ограничений в отношении водителей-женщин. Либерал-демократы предлагают запретить прекрасному полу не только покупать бензин, но и провести внеплановую аттестацию всех россиянок, которые получили водительские удостоверения за последние 25 лет.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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