 

Новая модель проектирования мостов снижает расход материалов на 90 %

02.07.2026, 8:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Инженеры из Массачусетского технологического института предложили модель, которая объединяет классическую топологическую оптимизацию с практическими ограничениями в строительстве. Это позволит сэкономить невероятное количество материала при возведении мостов за счет использования устаревших материалов — но без ущерба эксплуатационным качествам сооружений. А именно – можно будет вновь возводить мосты по большей части из дерева, что существенно снизит углеродный след такой стройки.

Топологическая оптимизация определяет, сколько материала и где именно будет расположено в пространстве при проектировании конкретных конструкций. В готовом проекте нет ничего лишнего, но зачастую он избыточно сложен, а в ряде случаев построить такое сооружение на практике нереально. Архитекторы не в восторге от угловатых и похожих на паутину переплетений элементов, а строители просто не понимают, как собирать такие конструкции с учетом имеющихся инструментов и техники.

Еще одна сложность в том, что нельзя сделать отдельную деталь на 72 % из дерева и 28 % из стали, но такое соотношение материалов допустимо для конструкции моста в целом. Поэтому в новой модели инженеры МТИ изначально задают ограничения на количество конструктивных элементов, их размеры, углы соединения и т.д. Затем ПО вычисляет, из какого материала делать определенные части конструкции и как их лучше соединять между собой для достижения желаемых показателей.

Для демонстрации новой технологии инженеры МТИ заново спроектировали мост в Локпорте, недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк. Получилась «перевернутая конструкция», оптимальный вариант которой как раз и является комбинацией стали и древесины. Причем последняя преобладает, что резко снижает затраты и выбросы в атмосферу из-за избыточного производства стальных элементов.

Мост в БуффалоИсточник &#8212 MIT


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

02.07 / Украинцу Сергею Кузнецову предъявлено в Германии обвинение в подрыве «Северного потока»

02.07 / Ученые разобрались, как именно возбудитель малярии проникает в клетки человека

02.07 / Уточненные данные о последствиях российского удара по Киеву, число жертв растет

02.07 / Массированный удар армии РФ по Киеву — есть погибшие, множество раненых

01.07 / Первая группа израильских спасателей прибыла в Венесуэлу

01.07 / Казахстан начинает поставки бензина в Россию – в качестве гуманитарной помощи

01.07 / Эпидемиологическая служба приостановила распространение COVID-19 на санкционированных предвыборных митингах и в дни голосования

01.07 / Астрономы узнали состав атмосферы планеты, которая в семь раз больше своей звезды

01.07 / Во Франции цыгане-экоактивисты демонтировали 16 внешних блоков кондиционеров за ночь

01.07 / Земля может пережить смерть Солнца: новые модели дают надежду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике