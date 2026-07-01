 

Первая группа израильских спасателей прибыла в Венесуэлу

01.07.2026, 20:30, Разное
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Первая группа израильских спасателей приземлилась в Венесуэле. Делегацию возглавляют посол Израиля в Мексике Йоад Маген и начальник Командования тыла Эльад Эдри.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что сразу после прибытия члены делегации начали рабочие встречи с представителями местных властей и экстренных служб для оценки ситуации и планирования совместных действий.

В ближайшие дни в Венесуэлу должны прибыть остальные члены израильской делегации.


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