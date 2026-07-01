 

Эпидемиологическая служба приостановила распространение COVID-19 на санкционированных предвыборных митингах и в дни голосования

01.07.2026, 18:19, Разное
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Федеральная эпидемиологическая служба объявила, что в дни голосования на выборах в Госдуму 18-20 сентября распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 будет приостановлено. Соответственно в этот период отменяется и действие коронавирусных ограничений.

Эпидемиологи также объявили, что вирус SARS-CoV-2 начиная с 1 августа не будет распространяться на предвыборных массовых мероприятиях при условии, что они санкционированы местными властями. Однако сразу после выборов опасность пандемии вернётся в полном объёме, поэтому ради безопасности россиян восстановят и ограничения.

Согласно действующим противопандемийным правилам, опасность распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации действует до 31 декабря 2099 года. Из соображений заботы о здоровье населения запрещены любые массовые мероприятия, помимо санкционированных.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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