 

Фридрих Мерц подал в отставку после поражения сборной Германии от Парагвая

01.07.2026, 13:18, Разное
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своей отставке после сенсационного поражения сборной Германии в в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу против Парагвая. В обращении к «немцам всех религий и рас» политик взял на себя ответственность за провалы сборной и объявил о полном завершении политической карьеры.

Поражение обсуждали все партии бундестага. Так, депутаты от «левых» объяснили неудачи немецкого футбола тем, что в отличие от другие европейских сборных, в команде Германии не хватает футболистов из Африки, тогда как их оппоненты из АдГ посетовали на «полное уничтожение элитами традиций немецкого футбола». В итоге политики договорились объявить виновным в сложившейся ситуации Фридриха Мерца и выразить ему вотум недоверия.

«Мы попытались спасти наше положение, попросив Мюллера, Швайнтагера, Озила, Клинсманна возобновить свою карьеру при посредничестве Нойера. Он должен был им объяснить, что если он может в 40 лет вытаскивать пенальти, то и те могут в этом же возрасте забивать голы и отдавать ассисты. Но они даже отказались нас слушать. Не знаю, почему, мы же всё-таки из ХДС. После этого стало понятно, что правительство рухнет», – заявил депутат от ХДС Ханс Мюллер.

«Если бы миграционная служба перед матчем проверила документы Ундава, Мусиалы и Сане, то у них бы была мотивация играть нормально. А так, опять та же история: понаедут в Германию и вообще не хотят трудиться на благо страны, которая их приняла. Теперь придется болеть за Аргентину, что поделать», – высказался депутат от АдГ Фридрих Грубер.

«Надо учиться у французов и англичан. Если бы у нас играли больше иммигрантов из Камеруна, Мали, Нигерии, Алжира, Кот-д’Ивуара и вообще всех африканских стран, то мы бы дошли как минимум до полуфинала. Нам нужно открыть границы как можно шире и выдавать как можно больше пособий по безработице иммигрантам, чтобы их дети могли играть в футбол и попасть в сборную», – считает депутат от «Левых» Йоханнес Ульбрихт.

Временным исполняющим обязанности после отставки Мерца стал экс-тренер сборной Германии Йоахим Лев, приведший к победе Германию на чемпионате мира в 2014 году. В своей первой речи он пообещал «избавиться от дурного запаха немецкого футбола, от которого рука так и тянется к лицу»

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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