 

Во Франции названа дата президентских выборов

01.07.2026, 11:30, Разное
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Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года, а второй, в случае необходимости, 2 мая. Представителей властей заявил, что официально об этом будет объявлено 1 июля на заседании совета министров. Второй президентский срок Эммануэля Макрона истекает менее, чем через год.

Согласно опросам общественного мнения, впервые реальный шанс занять Елисейский дворец есть у представителя ультраправого «Национального объединения». При этом неясно, кто будет от него баллотироваться. 7 июля суд должен рассмотреть апелляцию Марин Ле Пен против приговора, запрещающего ей занимать общественные должности. Если апелляция будет отклонена, то кандидатом станет Жордан Бардела.

Ле Пен уже трижды баллотировалась в президенты, причем дважды была второй, но во втором туре остальные политические силы объединялись против нее. Однако в последние годы во Франции наблюдается рост антимигрантских настроений. Предполагается, что и в будущем году потребуется второй тур, но в первом первое место займет представитель «Национального объединения»


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