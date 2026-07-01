 

Дальнобойщики сожгли цистерну бензина в знак протеста против высоких цен на топливо

01.07.2026, 9:19, Разное
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В Ростовской области группа возмущённых водителей-дальнобойщиков устроила акцию протеста против заоблачных цен на горючее. Водители подожгли собственную цистерну с бензином и на этом фоне записали видеообращение.

Очевидцы сообщают, что около двадцати человек перекрыли трассу, выкатили цистерну на обочину и подожгли её, бросив факел. Дальнобойщики пояснили, что таким образом хотят привлечь внимание властей к ситуации на рынке топлива.

«Пусть все видят, как мы сжигаем то, за что нас заставляют платить последние деньги. Мы будем сжигать по цистерне в день, пока цены на бензин не снизятся до приемлемого уровня. А если цены не упадут, мы подожжём цистерну с соляркой, потом – цистерну с маслом, а там, глядишь, дойдём и до нефтяной вышки», – пригрозил руководитель группы.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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