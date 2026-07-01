Беспилотник-амфибия «Меридиан» завершил испытания на открытой воде

Фото: АО «ЦАРС»

В «Центре автономных роботизированных систем» рассказали о том, что испытания модели беспилотника «Меридиан» на открытой воде успешно завершены. В ходе тестирования, проходившего в аккредитованном испытательном центре, использовалась катапульта. Данный аппарат самолетного типа стал первой отечественной беспилотной амфибией.

В рамках исследований были оценены параметры посадки аппарата на воду с отслеживанием динамики приводнения и его курсовая устойчивость при перемещении по водной поверхности. Как уточнили в ЦАРС, «Меридиан» показал высокую устойчивость при разных режимах передвижения, в том числе при глиссировании, и при различном положении центра тяжести.

Теперь специалисты приступят к созданию опытного полноразмерного экземпляра «Меридиана», который предназначен для предварительных и сертификационных испытаний.

Фото: АО «ЦАРС»

Ключевой задачей амфибии станет транспортировка грузов общей массой до 700 кг на объекты в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Беспилотник способен выполнять взлет и посадку на взлетно-посадочных полосах, грунтовых аэродромах и водных акваториях, а благодаря модульной конструкции его можно легко переоборудовать под выполнение специальных задач.

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