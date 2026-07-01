 

Беспилотник-амфибия «Меридиан» завершил испытания на открытой воде

01.07.2026, 8:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Фото: АО «ЦАРС»

В «Центре автономных роботизированных систем» рассказали о том, что испытания модели беспилотника «Меридиан» на открытой воде успешно завершены. В ходе тестирования, проходившего в аккредитованном испытательном центре, использовалась катапульта. Данный аппарат самолетного типа стал первой отечественной беспилотной амфибией.

В рамках исследований были оценены параметры посадки аппарата на воду с отслеживанием динамики приводнения и его курсовая устойчивость при перемещении по водной поверхности. Как уточнили в ЦАРС, «Меридиан» показал высокую устойчивость при разных режимах передвижения, в том числе при глиссировании, и при различном положении центра тяжести.

Теперь специалисты приступят к созданию опытного полноразмерного экземпляра «Меридиана», который предназначен для предварительных и сертификационных испытаний.

Фото: АО «ЦАРС»

Ключевой задачей амфибии станет транспортировка грузов общей массой до 700 кг на объекты в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Беспилотник способен выполнять взлет и посадку на взлетно-посадочных полосах, грунтовых аэродромах и водных акваториях, а благодаря модульной конструкции его можно легко переоборудовать под выполнение специальных задач.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.07 / Дальнобойщики сожгли цистерну бензина в знак протеста против высоких цен на топливо

01.07 / Энтомологи рассчитали число неоткрытых видов насекомых: их 20 миллионов

01.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1588-й день войны

01.07 / Жуки-трупоеды выгрызли камеры для окукливания в костях титанозавров

01.07 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1589-й день войны

01.07 / Ученые объяснили, почему металлы в космосе свариваются без нагрева

01.07 / ВСУ — ночью перехвачены 1 из 2 ракет, 130 из 151 БПЛА

01.07 / В Калифорнии вынесен приговор по делу о гибели еврейского демонстранта Пола Кесслера

01.07 / Трамп анонсировал специальный съезд республиканцев перед промежуточными выборами

30.06 / Россия закрыла часть погранпунктов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике