 

Россия закрыла часть погранпунктов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

30.06.2026, 22:00, Разное
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Правительство РФ с 1 июня сообщило о закрытии железнодорожных пограничных пунктов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

В решении правительства указывается, что приостановка является временной и касается движения лиц, транспортных средств, товаров и грузов.

На российско-финляндском участке границы закрываются пункты пропуска: Выборг (Ленинградская область), Вяртсиля и Люття (Карелия), Санкт-Петербург-Финляндский, Светогорск (Ленинградская область). На эстонском направлении – Печоры-Псковские (Псковская область). На латвийском – Пыталово (Псковская область).

МИДу РФ поручено направить уведомления об этом решении Москвы властям Финляндии, Эстонии и Латвии.


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