Житель Оренбуржья заработал 30 млн, возвращая в Россию топливо из Казахстана

Житель Оренбургской области Лаврентий Фоменко разглядел в текущей ситуации с топливом окно возможностей и за три недели заработал на кризисе порядка 30 миллионов рублей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы

Как рассказали местные СМИ, каждое утро Фоменко вместе с подельниками выезжали на двух «Газелях» в сторону казахстанской границы, где закупали российский же бензин по местным ценам – в среднем в четыре раза ниже, чем в РФ. К вечеру они продавали топливо автомобилистам в приграничных районах Оренбуржья. За три недели бригада перевезла от 40 до 60 тонн бензина разных марок.

«Бизнес шёл успешно ровно до того момента, как новость о дешёвом бензине не получила широкую огласку в социальных сетях. На предприимчивого соотечественника начали поступать многочисленные доносы и жалобы», – пишет газета ОренбургPost.

Против Фоменко возбудили дела о незаконной предпринимательской деятельности и контрабанде нефтепродуктов. Сам он, как предполагает следствие, сейчас скрывается в Казахстане.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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