 

Верховный суд отменил указ Трампа, ограничивающий право на гражданство по рождению

30.06.2026, 17:30, Разное
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Верховный суд США отменил указ Трампа, ограничивающий право на американское гражданство по рождению, подписанный в январе 2025 года. За отмену указа проголосовали шестеро судей, трое были против.

Иски против указа сразу после его подписания были поданы несколькими штатами и городами США, в которых у власти находятся представители Демократической партии.

Принцип гражданства по праву рождения закреплен в первом предложении 14-й поправки к Конституции США. В нем, в частности, сказано, что «все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и того штата, где они проживают».

Сам Дональд Трамп в защиту указа заявлял, что иностранцы злоупотребляют «родильным туризмом».


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