В Берлине планируется снос последнего сохранившегося бункера Гитлера

В Германии разгорелась полемика по вопросу о сохранении последнего сохранившегося в Берлине бункера Адольфа Гитлера. Он был возведен в районе Митте как часть комплекса рейхсканцелярии, снесенного в 1949 году.

На месте бункера хотят возвести офисное здание и семиэтажный жилой дом. Издание TageSpiegel цитирует берлинского сенатора по вопросам строительства Кристиана Геблера, представителя социал-демократов, выступившего против сохранения объекта, который может стать объектом паломничества.

В то же время ассоциация «Берлинские подземелья» выступает за сохранение исторического памятника. «Разрушить один из последних свидетельств центра власти нацистов – просто безумие. Мы уже показали, что можно строить, сохраняя памятники», – заявляет глава ассоциации «Берлинские подземелья» Дитмар Арнольд.

Федеральное ведомство по охране исторических памятников называет бункер «объектом значительного исторического и научного значения». Однако власти берлинской столицы, несмотря на рекомендации, отказываются вносить его в список охраняемых объектов».

При этом еще в марте 2025 года ведомство подготовило отчет, в котором рекомендовало пересмотреть эту позицию. «Это часть комплекса, где планировалась Вторая Мировая война и символ катастрофического краха нацистского режима», – отмечалось в документе.

Следует отметить, что это не тот бункер, в котором Гитлер провел свои последние дни и совершил самоубийство. Тот давно снесен, и на его месте находится парковка.

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