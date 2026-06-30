Мультитул Ti-Trailblazer предложит путешественникам компас и 10 практичных инструментов

Любители туризма уже скоро смогут оценить Ti-Trailblazer — мультитул, объединивший в себе необходимый в походе механический компас, который буквально «обхватили» еще несколько инструментов. Среди них: увеличительное стекло; скрытый отсек для сменной биты отвертки для регулировки винтов на ноже, очках или туристическом снаряжении; универсальный нож для вскрытия упаковок или перерезания веревки; микропила для заготовки мелких веток для розжига костра; открывалка для бутылок. Большинство инструментов встроены в кромку диска и активируются простым поворотом.

Характеристики Ti-Trailblazer: диаметр — 60 мм, толщина — 16 мм. Благодаря ребристым краям, мультитул удобно держать даже в дождь и в перчатках. Гаджет изготовлен в нескольких версиях — из легкого титанового сплава, прочной нержавеющей стали и позолоченной меди. У изделий из титана и нержавейки предусмотрены тритиевые трубки для подсветки компаса в темное время суток.

Источник — Kickstarter

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