Не больше литра в одни руки: в магазинах ввели ограничения на продажу пива

Минпромторг и крупнейшие ретейлеры для профилактики повышенного спроса и роста цен на алкогольные напитки введут ограничения на реализацию слабоалкогольной продукции – с 1 июля потребители смогут приобрести не более одного литра пива в руки. Мера будет действовать до особого распоряжения властей.

«Топливный кризис отразился и на пивной отрасли, для которой тоже характерен повышенный спрос летом. Хмельной напиток не успевают как произвести, так и доставить в розницу. Ещё и не забывайте, что из-за санкций существенно усложнилась логистика поставок хмеля и солода из-за рубежа», – пояснил первый замглавы Минпромторга Сергей Чижевский.

Ограничения коснутся и точек по продаже разливного пива – теперь покупателям не будут производить налив полторалитровую тару. Тем не менее, ведомство оставило лазейку для граждан и не будет мешать им приобретать алкоголь в разных торговых точках.

Порядок реализации крепких спиртных напитков останется прежним – в министерстве полагают, что высокая цена и так препятствует ажиотажному спросу на этот вида продукции,

В некоторых регионах ограничения будут ещё строже – приобрести пиво там разрешать исключительно после предъявления актуального QR-кода, поступившего в мессенджер МАХ.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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