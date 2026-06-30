 

Очаровательная камера-брелок Funtastic возвращает в эпоху спонтанных фото

30.06.2026, 13:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Старые компактные камеры переживают второе рождение. Ностальгия по 2000-м, игрушечный дизайн и очарование несовершенных снимков сформировали небольшую нишу для таких гаджетов, как Funtastic Keychain Camera от Yashica. Эта крошечная камера создана для спонтанных кадров, в духе игрушечных фотоаппаратов, которые принесли успех Kodak Charmera. Ее цель — не конкурировать с оптикой смартфонов, а вернуть ощущение осязаемости и уникальности моментальной съемки.

Главная особенность гаджета — откидной задний экран. В отличие от многих камер-брелоков с крошечными дисплеями или вовсе без них, где приходится действовать наугад, эта модель позволяет выдвинуть экран из задней части, чтобы удобно делать селфи или быстро снимать видео. Аппаратная часть намеренно скромна: 0,25-дюймовый 1-мегапиксельный CMOS-сенсор с объективом F2.8 дает фотографии в формате JPEG с разрешением 1440×1080 и видео AVI с частотой 30 кадров в секунду. Данные сохраняются на карту microSD объемом до 64 ГБ. Питание — от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 200 мА⋅ч с зарядкой через USB-C. Весит устройство всего 22 грамма, что логично для камеры-брелока.

Это не просто камера, но и стильный аксессуар. Доступны несколько версий — с талисманом Yashica Boy, а также с персонажами Peanuts/Snoopy и Hello Kitty. Базовая модель стоит около 25 долларов США, версии с лицензионными персонажами около 28 долларов, что ниже многих конкурентов в этой нише. Камера поступила в продажу 22 июня. Крошечные и дешевые камеры вроде этой не являются рациональной покупкой в техническом смысле — но в этом и заключается их привлекательность. Они существуют для неидеальных снимков, случайных дорожных видео и откровенных воспоминаний, где никто не гонится за качеством картинки.

Источник &#8212 Yashica Funtastic Keychain Camera


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.06 / Депутат Госдумы задержал пенсионера, укрывшего две канистры бензина от службы топливной развёрстки

30.06 / Археологи возобновили исследования каменного века в Калининградской области спустя полвека

30.06 / Антропологи впервые нашли на Пиренейском полуострове признаки ритуала «плохой смерти»

30.06 / Жирафы освоили сложение, но не вычитание 

30.06 / Астрономы нашли две планеты с плотностью меньше, чем у сахарной ваты

30.06 / Не больше литра в одни руки: в магазинах ввели ограничения на продажу пива

30.06 / Китайские ученые заставили модель человеческого эмбриона вырастить органы — впервые в мире

30.06 / Ученые выяснили, что к концу века мегаполисы начнут отставать от малых городов

30.06 / Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за жары

30.06 / Астрономы нашли необычного виновника разрушения звезды AT2024tvd

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике