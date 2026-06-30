 

Жирафы освоили сложение, но не вычитание 

30.06.2026, 12:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Способность оперировать числами и количествами долгое время считалась уникальной для человека, требующей языка и символов. Однако исследования показывают, что базовое различение «больше/меньше» широко распространено и у животных — от насекомых до приматов. Более сложный уровень — «протоарифметика», умение мысленно складывать и вычитать количества, которые скрыты от глаз. Его считают эволюционной основой математических способностей человека.

На сегодня мысленное сложение обнаружили у шимпанзе, орангутанов, макак-резусов, серых попугаев, ворон и даже новорожденных цыплят. С вычитанием дело обстоит сложнее: с ним успешно справляются лишь некоторые приматы и птицы после интенсивного обучения.

Ученые из Германии и Испании, ранее выяснившие, что жирафы способны различать количества, проверили, могут ли эти животные складывать и вычитать. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports. 

В эксперименте участвовали четыре взрослых жирафа из Барселонского зоопарка. Ученые адаптировали методику, ранее применявшуюся на орангутанах. Перед животным на столе ставили два закрытых желтых контейнера с кусочками моркови и один пустой зеленый. Экспериментатор на глазах у жирафа открывал контейнеры, показывая их содержимое, затем закрывал и перекладывал несколько кусочков. 

После манипуляции жираф должен был выбрать один из желтых контейнеров. Правильным считался выбор того, где в итоге оказывалось больше еды. Поскольку контейнеры были закрыты, животное не видело финального количества и должно было мысленно его вычислить.

В общей сложности перед жирафами ставили три задачи: сложение, вычитание и последовательность, когда еду перекладывали сначала в пустой контейнер, затем в другой. Всего провели более тысячи испытаний, по 272 на каждое животное.

Биологи объяснили функции и происхождение пятен у жирафов Нейронные сети позволили впервые разобраться в сложном пятнистом рисунке жирафов, чтобы выяснить, как он наследуется и для чего. naked-science.ru

В итоге жирафы успешно справились с заданием на сложение, выбирая нужный контейнер в 68% случаев. Это показатель значительно выше случайного угадывания. То есть животные мысленно отследили прибавление до трех предметов к уже имеющимся. Однако задачи на вычитание и последовательные действия поставили их в тупик: в этих сериях выбор не отличался от случайного. В задачах на вычитание результат вовсе был значительно хуже, чем в контрольных тестах и в задании на сложение.

Такой результат доказывает, что вычитание — когнитивно более сложная операция, чем сложение. Даже у людей оно формируется в развитии позже и задействует более энергозатратные участки мозга. Тем не менее научная работа доказывает, что жирафы обладают базовой «протоарифметикой» в виде сложения. Вычитание же попросту не подходит для их когнитивной системы. Биологи выдвинули гипотезу, согласно которой способность к сложению могла развиться у жирафов из-за их сложной экологии — необходимости запоминать и оценивать расположение рассредоточенных источников пищи.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.06 / Депутат Госдумы задержал пенсионера, укрывшего две канистры бензина от службы топливной развёрстки

30.06 / Очаровательная камера-брелок Funtastic возвращает в эпоху спонтанных фото

30.06 / Археологи возобновили исследования каменного века в Калининградской области спустя полвека

30.06 / Антропологи впервые нашли на Пиренейском полуострове признаки ритуала «плохой смерти»

30.06 / Астрономы нашли две планеты с плотностью меньше, чем у сахарной ваты

30.06 / Не больше литра в одни руки: в магазинах ввели ограничения на продажу пива

30.06 / Китайские ученые заставили модель человеческого эмбриона вырастить органы — впервые в мире

30.06 / Ученые выяснили, что к концу века мегаполисы начнут отставать от малых городов

30.06 / Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за жары

30.06 / Астрономы нашли необычного виновника разрушения звезды AT2024tvd

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике