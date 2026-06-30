Археологи возобновили исследования каменного века в Калининградской области спустя полвека

История изучения древностей Калининградской области имеет сложную судьбу. Первые памятники неолита так называемой цедмарской культуры были открыты прусскими археологами еще в начале XX века. После войны эстафету перехватили советские ученые: в 1970-х годах здесь проводились масштабные работы под руководством Владимира Тимофеева. Он работал на выявленных ранее памятниках, а также обнаружил и исследовал множество иных, в числе которых стоянки Утиное болото и Цедмар. Затем наступила пауза, а лидерство в изучении древностей региона Юго-Восточной Прибалтики периода неолита перешло к польским археологам, активно работающим на материалах северо-восточной Польши.

Объединив специалистов из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда и Магадана, российские археологи вернулись в регион, чтобы составить полную археологическую картину. Важнейшей задачей стал тщательный пересмотр коллекций и полевые изыскания на стоянке «Утиное болото». Если раньше исследователи фокусировались по большей части на изучении артефактов, то теперь появилась возможность исследования палеогеографии региона. Рядом с местом обитания древнего человека была отобрана колонка отложений, по которой, как по годовым кольцам, можно прочитать климатическую летопись этого места.

Общий вид на место раскопок / © Евгения Ткач, ИИМК РАН

«Конечно, мы не можем предсказать точную дату прихода человека на стоянку, но теперь мы можем с высокой точностью сказать, какой была окружающая обстановка: например, какой был уровень воды в озере, какие деревья и кусты росли. И что изменилось (и изменилось ли?), когда человек здесь появился. В рамках проекта мы объединили усилия с различными научными организациями нашей страны, чтобы провести серию естественнонаучных анализов: анализ ботанического состава макроостатков растений, спорово-пыльцевой, диатомовый, радиоуглеродный анализы. Образцы частиц угля отправлены на отдельное изучение, чтобы проверить гипотезу о связи древних пожаров с заселением региона», — сказала старший научный сотрудник Отдела палеолита, ученый секретарь ИИМК РАН Евгения Ткач.

Вместе с этим была изучена археологическая коллекция памятника «Тальники», также открытого Владимиром Тимофеевым в 1972 году. При технологическом анализе кремня ученые впервые для Калининградской области зафиксировали следы намеренной тепловой обработки кремня. Этот технологический прием древние люди могли использовать, чтобы улучшить свойства камня и сделать его более податливым для дальнейшей работы — создания орудий труда и охоты. Эта традиция сближает изученную коллекцию с материалами позднего мезолита Польши (VII—VI тысячелетиях до нашей эры), однако полностью отсутствует на похожих памятниках Литвы.

Археологическая коллекция памятника «Тальники» / © Евгения Ткач, ИИМК РАН

Ученые считают, что сегодня можно говорить о существовании на территории современной Калининградской области как минимум двух разных технологических традиций обработки камня в период перехода от мезолита к неолиту. Получение новых данных из России и Польши может помочь впервые сложить полную картину культурных процессов в Восточной Прибалтике, в частности помочь ответить на вопрос о позднем появлении керамики в этом регионе.

Работы поддержаны Российским научным фондом, № 25-78-10059 «Культурные и технологические изменения в каменном веке Юго-Восточной Прибалтики и их значение для периодизации Северо-Восточной Европы».

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