 

Депутат Госдумы задержал пенсионера, укрывшего две канистры бензина от службы топливной развёрстки

30.06.2026, 13:18, Разное
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Парламентарий Василий Туманов в ходе рейда по гаражным кооперативам Подмосковья лично пресёк факт сокрытия стратегического топлива – он изъял у 72-летнего владельца «Жигулей» две 20-литровые канистры с бензином АИ-92, которые, по мнению депутата, подлежали обязательной сдаче в рамках «временной восстановительной горючей нормы».

Пока пенсионеры прячут бензин в гаражах, сельхозпроизводители и волонтёры СВО испытывают трудности с топливом, напомнил депутат. Он лично составил протокол о «нецелевом накоплении», оценив ущерб от недополученных литров в круглую сумму, сопоставимую с бюджетом небольшого поселения.

В пресс-службе партии позже пояснили, что депутат помогал функционировать службе топливной развёрстки. При этом сам законодатель передвигается на служебной машине, полностью заправленной за счёт бюджета, и не видит в этом проблемы.

«Топливо должно работать на победу, а не пылиться в гараже у деда, который даже не выезжает на дачу, – пояснил он. – За эти две канистры мы могли бы вспахать три гектара, и я не позволю частным лицам подрывать нашу общую мобилизационную готовность».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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