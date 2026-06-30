Крупнейшее исследование показало, что марихуана в подростковом возрасте вдвое повышает риск психоза и биполярного расстройства

В последние годы в США, Канаде, Австралии и странах Европы стремительно легализуются препараты на основе каннабиса (ТГК и КБД). Психические расстройства, включая бессонницу, тревогу, ПТСР и депрессию, входят в список самых частых причин для получения рецепта. Однако регулирующие органы часто одобряют эти средства не из-за их высокой эффективности, а из-за предполагаемого низкого риска для здоровья. Из-за этого возник разрыв между рыночной популярностью медицинского каннабиса и реальной доказательной базой.

Авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet Psychiatry, решили выяснить реальную пользу таких препаратов. Они просеяли 5774 научные публикации, отобрав 54 рандомизированных контролируемых испытания (РКИ) с участием 2477 пациентов. В этих работах действие фармацевтического каннабиса сравнивали исключительно с плацебо. Полученные данные проанализировали с помощью системы оценки качества доказательств GRADE.

В результате у каннабиноидов не нашли никакой клинической эффективности при лечении тревожности, анорексии, психозов (включая шизофрению), ПТСР и опиоидной зависимости. В испытаниях с пациентами, страдающими кокаиновой зависимостью, препараты каннабиса даже усилили тягу к наркотику.

Небольшой, но статистически значимый эффект ученые зафиксировали лишь при трех диагнозах. Препараты незначительно снижали выраженность тиков при синдроме Туретта, смягчали черты аутизма и помогали при бессоннице (увеличивали продолжительность, но не качество сна). Иронично, но самым надежно доказанным свойством препаратов каннабиса оказалось снижение синдрома отмены и уменьшение потребления марихуаны у людей с каннабиноидной зависимостью.

Оценивая безопасность, биологи выяснили, что тяжелых психозов или угрожающих жизни состояний медицинский каннабис не вызывает. Однако риск обычных побочных эффектов (сухость во рту, тошнота, диарея, головокружение) у него на 75% выше, чем у плацебо. Статистика показала, что каждый седьмой пациент гарантированно получит побочный эффект от такого лечения.

Авторы выявили корпоративный след в индустрии. Половина рассмотренных клинических испытаний вызвала вопросы, а 20% работ имели высокий риск предвзятости, так как спонсировались производителями каннабиса, которые сами же оценивали результаты. Также ученые отметили абсолютное «слепое пятно» в лечении депрессии: несмотря на то, что это один из главных поводов для назначения каннабиса, в мире до сих пор не проведено ни одного качественного РКИ по этому диагнозу.

Рутинное назначение каннабиноидов при ментальных расстройствах сегодня не имеет под собой научной базы. Массовое увлечение этими препаратами опасно тем, что пациенты могут забрасывать реально работающие методы лечения ради модных, но бесполезных экстрактов.

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