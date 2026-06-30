 

В московских новостройках будут предусмотрены ПВЗ маркетплейсов на каждом этаже

30.06.2026, 16:18, Разное
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Москва утвердила новый градостроительный стандарт, согласно которому пункты выдачи заказов (ПВЗ) популярных маркетплейсов должны находиться на каждом этаже новостроек. Под них будут отводить помещения площадью не менее 50 м², а если в здании больше 10 этажей, то застройщик должен будет обеспечить ещё и отдельный лифт специально для нужд ПВЗ.

Поводом для пересмотра стандарта стали многочисленные жалобы горожан – многих москвичей, особенно живущих на окраинах, от ближайшего ПВЗ отделяет дистанция до 200 метров. При этом электросамокаты и другие СИМ есть не у всех и некоторым приходится преодолевать это расстояние пешком.

«Не говоря уже об огромных расстояниях, дойти до ПВЗ – полбеды. Практически все хотя бы раз сталкивались с очередями, – добавил глава московского комитета по градостроительству Николай Новиков. – Иногда нашим людям, жителям столицы, ждать приходится до 20 минут, а по выходным или в вечернее время – и по 30-35 минут. Кто такое выдержит на регулярной основе – вопрос риторический. Нужны серьёзные перемены в этой сфере».

Москва также планирует выкупить часть квартир в уже построенных домах, чтобы передать их маркетплейсам для открытия ПВЗ. Ожидается, что в этой части жилого фонда к 2030 году будет функционировать как минимум один пункт выдачи заказов на каждые 3 этажа, а к 2035 году – один на каждые 2 этажа.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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