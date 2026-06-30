В московских новостройках будут предусмотрены ПВЗ маркетплейсов на каждом этаже

Москва утвердила новый градостроительный стандарт, согласно которому пункты выдачи заказов (ПВЗ) популярных маркетплейсов должны находиться на каждом этаже новостроек. Под них будут отводить помещения площадью не менее 50 м², а если в здании больше 10 этажей, то застройщик должен будет обеспечить ещё и отдельный лифт специально для нужд ПВЗ.

Поводом для пересмотра стандарта стали многочисленные жалобы горожан – многих москвичей, особенно живущих на окраинах, от ближайшего ПВЗ отделяет дистанция до 200 метров. При этом электросамокаты и другие СИМ есть не у всех и некоторым приходится преодолевать это расстояние пешком.

«Не говоря уже об огромных расстояниях, дойти до ПВЗ – полбеды. Практически все хотя бы раз сталкивались с очередями, – добавил глава московского комитета по градостроительству Николай Новиков. – Иногда нашим людям, жителям столицы, ждать приходится до 20 минут, а по выходным или в вечернее время – и по 30-35 минут. Кто такое выдержит на регулярной основе – вопрос риторический. Нужны серьёзные перемены в этой сфере».

Москва также планирует выкупить часть квартир в уже построенных домах, чтобы передать их маркетплейсам для открытия ПВЗ. Ожидается, что в этой части жилого фонда к 2030 году будет функционировать как минимум один пункт выдачи заказов на каждые 3 этажа, а к 2035 году – один на каждые 2 этажа.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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