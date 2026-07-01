 

ВСУ — ночью перехвачены 1 из 2 ракет, 130 из 151 БПЛА

01.07.2026, 8:01, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 ракеты («Искандер-М» и Х-59) и 151 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 1 ракеты и 130 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 17 ударных БПЛА в 16 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Днепропетровской области, погибла женщина, есть раненые.

Минобороны РФ пока не публикует данные за ночь.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины стали более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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