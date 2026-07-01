 

В Калифорнии вынесен приговор по делу о гибели еврейского демонстранта Пола Кесслера

01.07.2026, 5:30, Разное
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Суд в округе Вентура, штат Калифорния (США), приговорил 53-летнего Лоая Абдель Фаттаха Альнаджи к одному году заключения в окружной тюрьме и двум годам пробации по делу о гибели 69-летнего еврейского демонстранта Пола Кесслера. Об этом сообщила прокуратура округа Вентура.

Пол Кесслер погиб в ноябре 2023 года после столкновения во время проходивших одновременно произраильской и пропалестинской акций в районе Таузанд-Окс, к северо-западу от Лос-Анджелеса. По данным прокуратуры, Альнаджи ударил Кесслера по голове мегафоном, после чего тот упал, ударился головой о тротуар и на следующий день умер в больнице.

В мае 2026 года Альнаджи, бывший преподаватель информатики в Moorpark College, признал себя виновным в непредумышленном убийстве и нападении с причинением тяжкого вреда здоровью. Он также признал отягчающие обстоятельства: использование предмета в качестве оружия и то, что потерпевший был особо уязвим.

Ранее прокуратура возражала против мягкого наказания, заявляя, что Альнаджи должен получить тюремный срок, а не ограничиться пробацией и заключением в окружной тюрьме.

Еврейские организации раскритиковали приговор как чрезмерно мягкий, заявив, что он посылает опасный сигнал о допустимости нападений на людей из-за несогласия с их политической позицией, особенно когда речь идет об Израиле.


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