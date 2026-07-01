 

Трамп анонсировал специальный съезд республиканцев перед промежуточными выборами

01.07.2026, 5:00, Разное
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Республиканская партия проведет специальный съезд в Далласе 9-10 сентября, за два месяца до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

«Впервые в истории Республиканская партия проведет промежуточный съезд. Он состоится в Далласе, штат Техас – одном из моих любимых мест в мире. Это будет фантастика! Такого еще никогда не было, и это будет поистине историческое событие», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Речь идет о необычном шаге: партийные съезды такого масштаба, как правило, проводятся в годы президентских выборов, а не перед промежуточным голосованием.

Представители Республиканской партии сообщили, что Трамп, как ожидается, выступит на мероприятии. Цель съезда – мобилизовать базу сторонников партии перед выборами, на которых республиканцы будут пытаться сохранить контроль над Конгрессом.


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