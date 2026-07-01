 

Через шесть дней после землетрясения в Венесуэле спасен трехлетний мальчик

01.07.2026, 9:30, Разное
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Через шесть часов после разрушительного землетрясения в Венесуэле спасателям удалось извлечь из-под обломков иорданские спасатели подняли живым на поверхность трехлетнего мальчика. «Это знак надежды для всех нас», – сказала исполняющая обязанности президента Дэлси Родригес.

Глава государства назвала имя мальчика – Клиебер Моран. Представители службы чрезвычайных ситуаций Иордании сообщили, что ему оказана первая помощь, он доставлен в больницу, и его медицинские показатели удовлетворительны.

Официально сообщается о том, что жертвами двойного землетрясения магнитудой до 7,5 стали 1943 человека, более 10000 пострадали. Однако десятки тысяч остаются пропавшими без вести, и надежда на их спасение тает с каждым днем.

Множество стран, в том числе и Израиль, направили в Венесуэлу поисково-спасательные миссии. Только американская команда насчитывает более 900 человек, еще 800 развернуты на вспомогательных базах в Кюрасао и Пуэрто-Рико.


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