 

США и союзники отрабатывают сценарии войны с Китаем, на Гуаме развернут «Железный купол»

01.07.2026, 10:30, Разное
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В западной части Тихого океана, в зоне между Гуамом и Японией, США и их союзники завершают масштабные маневры Valiant Shield 2026. В них участвуют более 20 военных кораблей, в том числе авианосная ударная группа во главе с авианосцем George Washington, и 200 самолетов.

В частности, отрабатываются оказание помощи тонущему судну, действия военных медиков в океанских условиях, осуществление снабжения. Также проводятся боевые стрельбы и запуск аэростатов. Помимо США, в учениях участвуют Япония, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

«Учения, в ходе которых задействуются новейшие технологии и стратегии, позволяют комбинированным силам быстро реагировать на кризисы, предоставляя широкие возможности – от оказания гуманитарной помощи и до вооруженного конфликта», – говорится в официальном сообщении.

Масштаб и география учений, а также состав участников указывают, что речь идет о вооруженном конфликте с Китаем. Как пишет Walla, в их рамках на Гуаме развернуты перехватчики «Тамир» системы ПВО «Железный купол», которыми оснащены и вооруженные силы США. Отмечается, что это первое подобное оперативное развертывание за пределами американского континента.


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