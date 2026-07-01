Виктор Суворов покаялся перед россиянами за фальсификацию истории не в пользу России в «Ледоколе»

В газете «Комсомольская правда» опубликовано открытое письмо советского разведчика и писателя Владимира Резуна (Виктора Суворова), который в 1979 году бежал в Великобританию.

В своём обращении автор «Ледокола» просит у всех россиян прощения за клевету и пообещал явиться в Москву по первому требованию.

«Я врал про СССР по личному приказу Джорджа Сороса, который в очернении нашей истории видел краеугольный камень всемирной русофобской кампании. Я прошу прощения за свою многолетнюю деятельность по фальсификации истории не в пользу России, и готов приехать в Москву для справедливого суда», – говорится в открытом письме.

В ближайшее время писатель пообещал опубликовать опровержение домыслов в «Ледоколе», «Аквариуме» и других псевдоисторических книгах, а также предать гласности документы о своём сотрудничестве с ЦРУ и МИ-6.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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