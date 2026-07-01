 

Виктор Суворов покаялся перед россиянами за фальсификацию истории не в пользу России в «Ледоколе»

01.07.2026, 11:18, Разное
  Поддержать в Patreon

В газете «Комсомольская правда» опубликовано открытое письмо советского разведчика и писателя Владимира Резуна (Виктора Суворова), который в 1979 году бежал в Великобританию.

В своём обращении автор «Ледокола» просит у всех россиян прощения за клевету и пообещал явиться в Москву по первому требованию.

«Я врал про СССР по личному приказу Джорджа Сороса, который в очернении нашей истории видел краеугольный камень всемирной русофобской кампании. Я прошу прощения за свою многолетнюю деятельность по фальсификации истории не в пользу России, и готов приехать в Москву для справедливого суда», – говорится в открытом письме.

В ближайшее время писатель пообещал опубликовать опровержение домыслов в «Ледоколе», «Аквариуме» и других псевдоисторических книгах, а также предать гласности документы о своём сотрудничестве с ЦРУ и МИ-6. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.07 / Во Франции названа дата президентских выборов

01.07 / Купание в электрохимической ванне восстанавливает 95% емкости литиевых АКБ

01.07 / Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

01.07 / США и союзники отрабатывают сценарии войны с Китаем, на Гуаме развернут «Железный купол»

01.07 / От Starlink к управлению транспортом: как меняется спутниковая отрасль

01.07 / Самый быстрый паук развил скорость, близкую к человеческому бегу

01.07 / Через шесть дней после землетрясения в Венесуэле спасен трехлетний мальчик

01.07 / Дальнобойщики сожгли цистерну бензина в знак протеста против высоких цен на топливо

01.07 / Энтомологи рассчитали число неоткрытых видов насекомых: их 20 миллионов

01.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1588-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике