Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1589-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

Минобороны РФ 1 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатнее, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 пикапов, два артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Червоный Оскол, Малеевка Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части населенного пункта. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики в результате авиационного удара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Стародубовка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков. Уничтожено до 15 военнослужащих и два танка Т-72. За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, девять автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БпЛА. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 210 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий и 21 автомобиль. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Чугуево, Марьевка, Новопавловка, Подгавриловка Днепропетровской области, Доброполье, Шевченко, Анновка, Торецкое, Кучеров Яр, Райское и Грузское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанское Днепропетровской области, Благодатное, Рыбальское, Новогригоровка, Любицкое, Егоровка, Вольное и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новояковлевка и Запасное Запорожской области. Уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера».

Отметим, что, судя по сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 97 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 172573 беспилотных летательных аппарата, 664 зенитных ракетных комплекса, 29985 танков и других боевых бронированных машин, 1751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35585 орудий полевой артиллерии и минометов, 65333 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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