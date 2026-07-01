В 2027 году в Китае откроется первая в мире полностью автономная робогостиница

В КНР планируют открыть первую в мире гостиницу, где все ключевые процессы будут исполняться роботами. Отель, возводимый в местности Гуандун, начнет работу в 2027 году под управлением компании Pudu Robotics. Роботы возьмут на себя полный спектр задач, характерных для заведений гостеприимства. Проект опирается на солидный опыт Pudu в создании автоматов для сферы обслуживания.

Гостиница Pudu изначально строится как целостная роботизированная экосистема. «Коллектив роботов» разных типов связываются между собой на каждом этапе цепочки обслуживания — от ресепшена до доставки питания, уборки и дополнительных услуг. Важно, что все операции координируются через общую платформу. Автоматизация охватывает и внутреннюю логистику, создавая полностью автономную среду в пределах отеля.

Управление всей системой строится на ИИ-модели PuduFM 1.0 и платформе PuduAgent. Роботы, имеющие разный функционал, работают в едином ИИ-фреймворке. Благодаря непрерывному ИИ-обмену данными между различными типами роботов, система быстрее развертывается, эффективнее работает и гарантирует единообразный уровень сервиса во всех зонах отеля.

Источник — Pudu

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