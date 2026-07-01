 

Трамп совершил первый перелет на новом Air Force One – «летающем Белом доме», подаренном Катаром

01.07.2026, 15:00, Разное
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В среду, 1 июля, президент США Дональд Трамп совершил первый полет на новом президентском самолете Air Force One – переоборудованном Boeing 747-8, ранее принадлежавшем королевской семье Катара и переданном США в качестве подарка. Первый рейс был выполнен из Вашингтона в Северную Дакоту, где Трамп участвует в церемониях, связанных с 250-летием США и открытием Президентской библиотеки Теодора Рузвельта.

По данным New York Post, самолет стоимостью около 400 миллионов долларов был переоборудован в промежуточный вариант Air Force One на фоне задержек с поставкой новых президентских лайнеров Boeing. Трамп лично участвовал в выборе внешнего оформления самолета: новая ливрея выполнена в красном, белом, темно-синем и золотом цветах.

Администрация США утверждает, что самолет прошел необходимые доработки, включая установку защищенных систем связи и оборудования безопасности, а также сертификацию FAA. При этом подарок Катара и переоборудование лайнера вызвали критику со стороны политических оппонентов, указывающих на этические и возможные вопросы безопасности.

Трамп отправился на новом самолете в Медору, штат Северная Дакота, где проходит открытие Президентской библиотеки Теодора Рузвельта. Визит стал частью серии патриотических мероприятий к 250-летию США. Ожидается, что новый Air Force One также примет участие в праздничных мероприятиях 4 июля, включая пролет над Вашингтоном.


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