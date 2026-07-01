ВМС США разрабатывают первую ядерную боеголовку за 40 лет

Некогда самая могущественная ядерная составляющая ядерной триады США — МБР атомных подводных лодок Trident II давно устарела и после более чем 40 лет службы нуждается в модернизации.

В соответствие с программой закупок ВМС США PAE SSP, модернизации подвергнутся ракеты АПЛ Trident II D5 Life Extension 2 (D5LЕ) и боеголовки W93/Mk77. Программа реализуется одновременно с заменой устаревших АПЛ «Огайо» на новые субмарины типа «Колумбия».

Несмотря на модернизацию D5LЕ, продлившую ее срок службы до 2040-х годов, представители ВМС США заявляют, что модернизаций уже явно недостаточно и для АПЛ «Колумбия» потребуется новая ракета D5LЕ2, в которой силовые агрегаты будут сочетаться с модернизированной авионикой, системами наведения и новой системной архитектурой. В минувшем году программа вступила в производственную фазу, рассчитанную до 2039 года.

Одновременно для ракет создаются новые ядерные боеголовки W93/Mk77, которые также будут установлены на ракетах британских АПЛ типа «Дредноут». Перевооружение ВМС станет частью модернизации всей ядерной триады США.

Параллельно строятся новые инженерные сооружения во Флориде, Джорджии и Вашингтоне, и ведется разработка новых систем стратегического оружия — гиперзвуковой ракеты Conventional Prompt Strike и ядерной крылатой ракеты морского базирования SLCM-N.Источник — PAE SSP

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