 

Земля может пережить смерть Солнца: новые модели дают надежду

01.07.2026, 16:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Прогнозы о будущем Солнечной системы пересмотрели астрономы из Левенского католического университета (Бельгия). Они провели гравитационное моделирование с учетом внутренней структуры стареющих звезд, а результаты работы опубликовал журнал Astronomy & Astrophysics.

Примерно через пять миллиардов лет у Солнца закончится водородное топливо в ядре, из-за чего оно увеличится в размерах в сотни раз и превратится в огромного красного гиганта. В этот момент в Солнечной системе начнется «перетягивание каната», исход которого определит судьбу Земли.

С одной стороны раздувающееся Солнце начнет сильнее притягивать Землю и тормозить ее движение, а с другой светило начнет активно выбрасывать свои внешние слои в космос посредством мощного звездного ветра. Теряя вещество, оно станет легче, его гравитация ослабнет, благодаря чему Земля сможет мигрировать дальше вглубь Солнечной системы. Обновленные расчеты показывают, что потеря массы Солнцем может перевесить силу притяжения, тогда наша планета сместится на орбиту, проходящую чуть дальше радиуса расширившейся звезды.

Американские физики запустили «мини-Солнце» в лаборатории Новая установка BRB впервые позволит смоделировать спиральное движение плазмы и другие загадочные процессы на Солнце. naked-science.ru

Чтобы подтвердить свои теоретические расчеты, ученые обратились к реальным наблюдениям за умирающей гигантской звездой L2 Кормы, расположенной в 200 световых годах от нас. В прошлом она была очень похожа на Солнце, а сейчас стремительно теряет массу и окружена пылевым диском, где вращается крупная планета. Тот факт, что этот мир выжил, дает ученым веские основания надеяться на спасение Земли. Тем не менее радоваться за соседей по системе не приходится: компьютерные симуляции показывают, что Меркурий и Венера в любом случае окажутся полностью поглощены пламенем умирающего светила.

Поставить окончательную точку в спорах о будущем нашей планеты поможет запуск космического телескопа PLATO. Он отправится на орбиту в следующем году для поиска экзопланет у стареющих звезд.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.07 / Во Франции цыгане-экоактивисты демонтировали 16 внешних блоков кондиционеров за ночь

01.07 / В останках кардинала Медичи нашли ДНК мутировавшего возбудителя малярии

01.07 / Мэр Парижа в знак солидарности с горожанами согласилась повысить температуру в своём кабинете до +18°C

01.07 / ВМС США разрабатывают первую ядерную боеголовку за 40 лет

01.07 / Трамп совершил первый перелет на новом Air Force One – «летающем Белом доме», подаренном Катаром

01.07 / Фридрих Мерц подал в отставку после поражения сборной Германии от Парагвая

01.07 / В 2027 году в Китае откроется первая в мире полностью автономная робогостиница

01.07 / Ученые предложили алгоритм, который предсказывает трафик на годы вперед в десятки раз быстрее

01.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1589-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

01.07 / Россия заняла шестое место в мире по числу смертей от автомобильных выхлопов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике