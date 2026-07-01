 

Во Франции цыгане-экоактивисты демонтировали 16 внешних блоков кондиционеров за ночь

01.07.2026, 16:18, Разное
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Во французском городе Монпелье движение цыган-экоактивистов провело акцию «Глобальное очищение», в рамках которой экологи демонтировали 16 внешних блоков кондиционеров в ночь с 30 июня на 1 июля.

Эко-перформансы проходили по одинаковому сценарию: к заранее намеченному дому приезжал пикап Ford F-150 без госномеров, на внешний блок кондиционера набрасывали трос, после чего вырывали его из стены машиной. Далее двое экологов грузили добычу в кузов и увозили её в пункт приёма цветмета.

По факту изъятия внешних блоков местная полиция провела расследование, но не смогла проникнуть на территорию металлоприёмки, поскольку компания имеет статус roma-owned (принадлежит национальному меньшинству рома), защищающий её от обысков и налоговых проверок. Позже оказалось, что речь идёт об эко-активизме: это позволило полиции закрыть дело, а страховым компаниям – отказать в выплатах владельцам кондиционеров.

Как рассказал лидер экологов Баро Бикалценди, в ближайшее время активисты намерены провести масштабный перформанс против загрязнения воздуха двигателями внутреннего сгорания и некую «антикапиталистическую акцию».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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