 

Мэр Парижа в знак солидарности с горожанами согласилась повысить температуру в своём кабинете до +18°C

01.07.2026, 15:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Мэр французской столицы Анн Идальго после серии скандалов согласилась поднять температуру в своём кабинете с привычных +12°C до +18°C, чтобы «разделить тяготы парижан». В мэрии пояснили, что решение далось нелегко – пришлось вручную отключить часть охлаждающих блоков, а в качестве компенсации мэру установили дополнительный вентилятор.

На пресс-конференции по этому поводу Идальго многократно жаловалась на духоту и в итоге попросила принести лёд.

«Я могла оставить любимые +12°C, но решила показать пример, – сказала она. – Да, в кабинете стало на шесть градусов теплее, и я чувствую каждый из них».

Парижане в ответ запустили петицию с требованием поднять температуру в кабинете мэра хотя бы до +25°C.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.07 / ВМС США разрабатывают первую ядерную боеголовку за 40 лет

01.07 / Трамп совершил первый перелет на новом Air Force One – «летающем Белом доме», подаренном Катаром

01.07 / Фридрих Мерц подал в отставку после поражения сборной Германии от Парагвая

01.07 / В 2027 году в Китае откроется первая в мире полностью автономная робогостиница

01.07 / Ученые предложили алгоритм, который предсказывает трафик на годы вперед в десятки раз быстрее

01.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1589-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

01.07 / Россия заняла шестое место в мире по числу смертей от автомобильных выхлопов

01.07 / В Монако расследуют покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева

01.07 / Ученые обнаружили у младенцев врожденное чувство количества

01.07 / Во Франции названа дата президентских выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике