Мэр Парижа в знак солидарности с горожанами согласилась повысить температуру в своём кабинете до +18°C

Мэр французской столицы Анн Идальго после серии скандалов согласилась поднять температуру в своём кабинете с привычных +12°C до +18°C, чтобы «разделить тяготы парижан». В мэрии пояснили, что решение далось нелегко – пришлось вручную отключить часть охлаждающих блоков, а в качестве компенсации мэру установили дополнительный вентилятор.

На пресс-конференции по этому поводу Идальго многократно жаловалась на духоту и в итоге попросила принести лёд.

«Я могла оставить любимые +12°C, но решила показать пример, – сказала она. – Да, в кабинете стало на шесть градусов теплее, и я чувствую каждый из них».

Парижане в ответ запустили петицию с требованием поднять температуру в кабинете мэра хотя бы до +25°C.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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