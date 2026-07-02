 

Массированный удар армии РФ по Киеву — есть погибшие, множество раненых

02.07.2026, 5:00, Разное
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В ночь на четверг, 2 июля, армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. По данным Киевской городской военной администрации, в столице погибли по меньшей мере два человека, около 20 человек получили ранения и травмы.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что последствия обстрела зафиксированы в 28 местах по всему Киеву. По его словам, повреждения получили преимущественно жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры.

В Киевской области, по данным главы областной военной администрации Николая Калашника, последствия атаки зафиксированы в пяти районах. В Бучанском районе спасатели тушили пожары в складских помещениях и частном доме, также поврежден автомобиль. В Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль. В Обуховском и Фастовском районах повреждены частные дома, в Вышгородском районе – автомобиль.

Экстренные службы работают на местах. Данные о последствиях атаки уточняются.


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