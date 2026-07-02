Брейгель изобразил охоту летучей мыши на птиц за 400 лет до того, как об этом узнали ученые

Гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus) — крупнейший и один из самых малоизученных видов летучих мышей Европы. Это существо обладает размахом крыльев до 46 сантиметров и весом до 76 граммов. Долгое время считалось, что рацион европейских летучих мышей ограничен насекомыми.

Первые подозрения о том, что эти животные могут охотиться на птиц, возникли лишь в 2001 году, когда ученые обнаружили остатки перьев в тысячах образцов помета летучих мышей, собранных в Испании. Это открытие указывало на то, что в периоды миграции птиц их доля в рационе вечерниц может превышать 80%. Тем не менее часть специалистов предполагали, что мыши просто случайно заглатывают перья, парящие в воздухе во время линьки птиц.

Прямое научное доказательство того, что гигантские вечерницы действительно атакуют живых птиц в полете, получили только в 2025 году. Тогда исследователи закрепили на спинах животных миниатюрные датчики и зафиксировали, как летучие мыши нападают на птиц на большой высоте и поедают их прямо в воздухе, не приземляясь, в течение 20 минут.

Теперь ученые из Испании выяснили, что Ян Брейгель Старший изобразил эпизод такой охоты значительно раньше. Специалисты занимались каталогизацией животных с исторических полотен. Полотно «Воздух», созданное Яном Брейгелем Старшим в 1611 году, было среди объектов изучения. На этой картине Муза астрономии Урания окружена десятками летающих существ, включая более 60 видов птиц, от павлинов до страусов.

При анализе копии полотна ученые увидели в верхнем правом углу изображение летучей мыши, которая сжимает в челюстях маленькое тело певчей птицы. Анализ морфологии нарисованного животного позволил биологам идентифицировать его именно как гигантскую вечерницу. Результаты исследования опубликовал журнал PNAS.

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Причем ученые пришли к выводу, что художник не просто проявил фантазию, а задокументировал реальное наблюдение. На картине прописаны характерные черты вида: коричневый мех, длинные узкие крылья и специфические закругленные уши, что отличает гигантскую вечерницу от сородичей. Брейгель мог наблюдать последствия такой охоты во время путешествия в Италию, где этот вид рукокрылых обитает и активно охотится.

Специалисты предположили, что художник видел останки птиц в колониях летучих мышей или даже наблюдал саму атаку, хотя зафиксировать такой момент в ночном небе без специальных приборов крайне сложно. Тем не менее точность изображения свидетельствует о глубоком подходе творца в точности изображении дикой природы.

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